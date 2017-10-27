"Кёльн" продлил контракт с Раушем

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"Кёльн" продлил контракт с Раушем

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Константином Раушем.

27-летний россиянин заключил с "козлами" соглашение до лета 2021 года.

Рауш выступает за "Кёльн" с 2016 года, сыграл 41 матч, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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