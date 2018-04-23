"Кёльн" продлил контракт с ведущим защитником

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Йонасом Хектором.

27-летний левый фулбек, которого хотели купить "Бавария" и дортмундская "Боруссия", заключил с "козлами" соглашение до 2023 года.

Стоит отметить, что "Кёльн" почти со 100-процентной вероятностью вылетит во вторую Бундеслигу по итогам этого сезона.

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