"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге

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"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в БундеслигеФото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен

"Кельн" на своем поле проиграл "Аугсбургу" в матче 15-го тура Бундеслиги.

"Кельн" - "Аугсбург" - 0:2

Гол: Хан, 72 - 0:1, Дорш, 88 - 0:2.

"Кельн" - Швэбе, Шмитц, Чихос, Килиан, Хектор, Шауб, Тильманн, Кайнц, Дуда, Озджан, Любичич, Модест, Андерссон.

"Аугсбург" - Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури (Йенсен, 58), Варгас, Моравек (Педерсен, 58), Дорш, Хан, Грегорич.

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