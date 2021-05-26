"Кельн" проиграл "Хольштайну" в первом переходном матче за право играть в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Хольштайна"/Автор неизвестен

"Хольштайн" на выезде обыграл "Кельн" со счетом 1:0 в первом переходном матче за право выступать в немецкой Бундеслиге.

Ответный матч состоится 29 мая.

Первый переходный матч за право играть в бундеслиге

"Кельн" — "Хольштайн" — 0:1 (0:0)

Гол: Лоренц, 59

"Кельн": Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Каттербах (Дрекслер, 46), Дуда, Скири, Озджан (Андерссон, 66), Вольф (Тильманн, 66).

"Хольштайн": Гелиос, Ван ден Берг, Нойманн, Валь, Коменда, Игневски (Лоренц, 59), Ли Джэ Сон, Гауптман, Бартельс (Мес, 79), Зерра (Гирт, 78), Порат (Резе, 67).

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