"Кельн" проиграл "Унион Берлину" в матче Бундеслиги

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"Кельн" проиграл "Унион Берлину" в матче Бундеслиги

В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги "Унион Берлин" обыграл "Кельн".

Благодаря победе "Унион" вышел на пятое место в чемпионате, "Кельн" остается предпоследним.

"Кельн" - "Унион Берлин" 1:2

Голы: Авонийи, 27 - 0:1, Схири, 36 - 1:1, Крузе, 72 - 1:2

"Кельн": Хорн, Каттербах (Тильманн, 79), Чихос, Хорхе Мере, Якобс, Дуда (Реджбечай, 65), Вольф (Эхизибуэ, 79), Дрекслер (Лимниос, 65), Озджан (Арокодаре, 83), Схири, Андерссон.

"Унион Берлин": Люте, Ленц, Кнохе, Фридрих, Триммель, Андрих (Рюэрсон, 84), Грисбек (Премель, 30), Ингвартсен (Гогия, 73), Беккер (Гиссельманн, 85), Авонийи (Тойхерт, 73), Крузе.

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