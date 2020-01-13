"Кёльн" пытается переманить защитника "Локомотива"

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"Кёльн" пытается переманить защитника "Локомотива"

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес может покинуть клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Bild, "Кёльн" намерен арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Сам немец готов вернуться на родину, поэтому уже договорился с "козлами" об условиях личного контракта.

Хеведес выступает за "Локомотив" с 2018 года, в текущем сезоне сыграл 21 матч, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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