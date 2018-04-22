"Кельн" - "Шальке" - 2:2 (обзор)

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"Кельн" - "Шальке" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Кельн" на своем поле сыграл вничью с гельзенкирхенским "Шальке".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 31 78
2 Шальке 31 56
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 31 40
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 31 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
18 Кельн 31 22
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