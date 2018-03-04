"Кельн" - "Штутгарт" - 2:3 (обзор)

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"Кельн" - "Штутгарт" - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Штутгарт" в гостях взял верх над "Кельном".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
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