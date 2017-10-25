"Кельн", "Штутгарт" и "Вольфсбург" вышли в 1/8 финала Кубка Германии

Завершились четыре матча 1/16 финала Кубка Германии. Путевки в следующий раунд завоевали "Кельн", "Штутгарт", "Нюрнберг" и "Вольфсбург" идут дальше.

"Оснабрюк" – "Нюрнберг" - 2:3 (1:1)

Голы: Альварес, 4 (с пенальти) - 1:0, Исхак, 38 - 1:1, Ляйбольд, 50 - 1:2, Гросс, 63 - 2:2, Валентини, 72 - 2:3

"Оснабрюк": Герсбек, Зорба, Сушац, Вакс, Реннеке, Гросс, Арслан (Красники, 62), Даннеберг (Клаас, 80), Раймеринк, Хайдер, Альварес (Кристо, 81).

"Нюрнберг": Киршбаум, Эвертон, Мюль, Каммербауэр (Эррас, 30), Левен, Вернер (Тойхерт, 67), Беренс, Валентини, Мевальд, Ляйбольд, Исхак.

"Герта" – "Кельн" - 1:3 (0:2)

Голы: Цоллер, 35 - 0:1, Марох, 43 - 0:2, Клеменс, 64 - 0:3, Штарк, 69 - 1:3

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Шелбред, Лустенбергер (Майер, 46), Лазаро, Пекарик (Дуда, 59), Зельке, Калу (Ибишевич, 59).

"Кельн": Хорн, Хайнц, Марох, Хорн, Хандверкер (Осако, 77), Битенкур (Клеменс, 57), Йойич, Озджан, Соренсен, Цоллер, Гирасси.

"Вольфсбург" – "Ганновер" - 1:0 (0:0)

Гол: Удуохай, 49 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Удуохай, Герхардт, Кнохе, Блашчиковски (Гомес, 90), Камачо (Гилавоги, 21), Дидави (Малли, 89), Арнольд, Верхаг, Ориги.

"Ганновер": Эссер, Антон, Альборноз, Зорг, Сане, Бакалож (Бенсхоп, 81), Шмидебах (Фюллькруг, 65), Майер, Бебу (Караман, 65), Жонатас, Харник.

"Кайзерслаутерн" – "Штутгарт" - 1:3 (1:1)

Голы: Спальвис, 6 - 1:0, Гинчек, 21 (с пенальти) - 1:1, Аколо, 66 - 1:2, Теродде, 71 - 1:3

"Кайзерслаутерн": Зиверс, Вучур, Абу-Ханна, Гувара, Кессель (Модика, 46), Атик, Зойферт (Фехнер, 65), Шипноски (Андерссон, 75), Моритц, Мвене, Спальвис.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер (Теродде, 57), Павар, Инсуа, Баумгартль, Аскасибар, Бурнич, Аколо (Брекало, 72), Бек, Асано, Гинчек (Озджан, 81).

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