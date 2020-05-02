"Кельн" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом

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"Кельн" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом

В "Кельне" зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, болезнь у зараженных протекает бессимптомно, они направлены на карантин. При этом не уточняется, у кого именно обнаружено заболевание.

Отмечается, что клуб продолжит тренировки согласно плану, соблюдая меры предосторожности.

За 9 туров до конца Бундеслиги "Кельн" занимает в чемпионате десятое место.

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