"Кельн" упустил победу над "Майнцем", ведя в два мяча

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"Кельн" упустил победу над "Майнцем", ведя в два мяча

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Кельн" и "Майнц" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Марко Ут, который реализовал пенальти. В начале второй половины преимущество "козлов" увеличил Флориан Кайнц. Впрочем, вскоре разрыв в счете сократил Тайво Авонийи. Спас гостей от поражения Пьер Кунде.

"Кельн" остался на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка. "Майнц" по-прежнему находится на 15-й позиции, имея в активе 27 очков.

"Кельн" – "Майнц" - 2:2 (1:0)
Голы: Ут, 6 (с пенальти) - 1:0, Кайнц, 53 - 2:0, Авонийи, 61 - 2:1, Кунде, 72 - 2:2

"Кельн": Хорн, Борнаув, Каттербах, Шмитц (Эхизибуэ, 83), Хектор (Реджбечай, 76), Кайнц (Шиндлер, 71), Схири, Ляйстнер, Кордоба (Теродде, 83), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46).

"Майнц": Мюллер, Аарон Мартин, Ниакате, Сен-Жюст, Кунде (Латца, 83), Боэтиюс (Баррейро, 83), Фернандеш (Салаи, 69), Онисиво (Буркардт, 84), Баку, Квайсон, Чжи Дон Вон (Авонийи, 56).

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