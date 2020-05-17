"Кельн" упустил победу над "Майнцем", ведя в два мяча
В матче 26-го тура чемпионата Германии "Кельн" и "Майнц" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Марко Ут, который реализовал пенальти. В начале второй половины преимущество "козлов" увеличил Флориан Кайнц. Впрочем, вскоре разрыв в счете сократил Тайво Авонийи. Спас гостей от поражения Пьер Кунде.
"Кельн" остался на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка. "Майнц" по-прежнему находится на 15-й позиции, имея в активе 27 очков.
"Кельн" – "Майнц" - 2:2 (1:0)
Голы: Ут, 6 (с пенальти) - 1:0, Кайнц, 53 - 2:0, Авонийи, 61 - 2:1, Кунде, 72 - 2:2
"Кельн": Хорн, Борнаув, Каттербах, Шмитц (Эхизибуэ, 83), Хектор (Реджбечай, 76), Кайнц (Шиндлер, 71), Схири, Ляйстнер, Кордоба (Теродде, 83), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46).
"Майнц": Мюллер, Аарон Мартин, Ниакате, Сен-Жюст, Кунде (Латца, 83), Боэтиюс (Баррейро, 83), Фернандеш (Салаи, 69), Онисиво (Буркардт, 84), Баку, Квайсон, Чжи Дон Вон (Авонийи, 56).
Не пропустите: Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты. | http://soccernews.ru
главное
-
В "Сельте" приняли решение по Смолову, который нарушил режим самоизоляции
-
Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"
-
Килиан Мбаппе не будет требовать продажи в "Реал" этим летом
-
Определен протокол действий в случае обнаружения зараженного коронавирусом игрока в РПЛ
-
Три россиянина вошли в список богатейших жителей Великобритании
Лента новостей
-
1
"Сегодня мы играем не за трофей, а за нечто большее". Роналду опубликовал ролик с моментами карьеры
-
1
Заразившийся коронавирусом Федун рассказал, как чувствует себя
-
3
Руни рассказал, почему Пике не заиграл в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" хочет приобрести 19-летнего защитника "Аякса"
-
"Кельн" упустил победу над "Майнцем", ведя в два мяча
-
Александр Ляказетт может быть наказан "Арсеналом" за употребление веселящего газа
-
Агент Лаксальта подтвердил интерес "Спартака", "Милана" и "Краснодара"
-
Фанаты "Локомотива" сымитировали похороны руководства клуба после отставки Семина
-
"Милан" рассматривает кандидатуру еще одного тренера из Бундеслиги
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"
-
Сергей Семак сообщил результаты тестов на коронавирус у игроков "Зенита"
-
1
В "Сельте" приняли решение по Смолову, который нарушил режим самоизоляции
-
Кьеллини: "После общения с Сарри нужно идти в душ"
-
Агент Миранчуков высказался о будущем игроков в "Локомотиве"
-
Стали известны имена игроков "Локомотива", которые покинут клуб по окончании сезона
-
1
Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"
-
"Астон Вилла" удивила "Манчестер Юнайтед" ценой на Джека Грилиша
-
"Ювентус" нацелился на бывшего форварда "Атлетико"
-
Доменико Тедеско и легионеры "Спартака" прилетят в Москву в начале недели
-
1
Килиан Мбаппе не будет требовать продажи в "Реал" этим летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17