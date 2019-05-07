"Кёльн" вернулся в Бундеслигу

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"Кёльн" вернулся в Бундеслигу

В рамках 32-го тура второй Бундеслиги "Кёльн" на выезде разгромил "Гройтер Фюрт" со счётом 4:0.

Благодаря этой победе "козлы" стали недосягаемыми для конкурентов и досрочно выиграли дивизион. Команда опережает "Падерборн" на 8 очков за два тура до завершения соревнования.

Таким образом, "Кёльн" вернулся в первую Бундеслигу спустя один сезон.

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