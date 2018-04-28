"Кёльн" вылетел из Бундеслиги

После поражения от "Фрайбурга" в матче 32-го тура чемпионата Германии "Кёльн" потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Таким образом, спустя четыре года "козлы" возвращаются во вторую Бундеслигу, где и проведут следующий сезон.

Как сообщает Opta, "Кёльн" вылетел из первой Бундеслиги в шестой раз за последние 20 лет.

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