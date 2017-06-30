"Кёльн" заплатил 15 миллионов евро за форварда "Майнца"

Теги майнц 05кельн

"Кёльн" заплатил 15 миллионов евро за форварда "Майнца"

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Майнца" Джона Кордобы.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. 24-летний колумбиец заключил с "козлами" контракт до лета 2021 года.

Кордоба выступал за "Майнц" с 2015 года, сыграл 59 матчей и забил 13 голов.

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