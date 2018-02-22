"Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика"
"Зенит" – "Селтик"
Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Одним из матчей ближайшего четверга в рамках ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы будет встреча между "Зенитом" и "Селтиком" в Санкт-Петербурге. Первый поединок противостояния, который прошел в Глазго, принес минимальную победу шотландцам 1:0 после гола Каллума Макгрегора. Теперь питерцам для того, чтобы пройти в следующий этап турнира необходимо забивать в ворота "кельтов" и при этом желательно сохранить собственные ворота в неприкосновенности.
"Зенит" невыразительно провел выездной поединок на прошлой неделе. Фактически россияне, которые приехали в Шотландию в статусе фаворита не только пары в целом, но даже первого поединка, создали один, не самый острый момент. Все остальное время питерцы отбивались, и за минимальное поражение команда Роберто Манчини еще должна быть благодарна. Если кого-то и можно похвалить за встречу в столице Шотландии, так это Андрея Лунева. Он доказал свой класс, сделав пару хороших сэйвов.
В Лиге Европы на групповой стадии "Зенит" выиграл все три матча в Санкт-Петербурге, но каждый раз он пропускал по одному голу, хотя в двух случаях побеждал с разницей в два мяча. В целом за все 20 домашних матчей в Лиге Европы питерцы одержали 17 побед при двух ничейных результатах и одном поражении. 11 раз они побеждал с разницей в два гола и еще дважды выигрывал с крупным счетом.
"Селтик" добился хорошего промежуточного результата. Но исторически так сложилось, что "бело-зеленые" – типичная домашняя команда, которая берет свое за счет куража и самоотдачи. Что не отрицает наличия у шотландцев хороших игроков, прежде всего, Дембеле. Осторожный Брендан Роджерс попытается в Санкт-Петербурге удержать преимущество, рассчитывая на лучшую форму своих футболистов на данный момент. Он даже пожертвовал поединком Премьер-Лиги: в воскресенье чемпион дома вторым составом не забил слабому "Сент-Джонстону" (0:0).
На выезде "Селтик" в этом сезоне в еврокубках сыграл шесть матчей. "Кельтам" удалось победить "Линфилд" со счетом 2:0, "Русенборг" (1:0) и "Андерлехт" (3:0), а проиграли шотландцы "Астане" со счетом 3:4, "Баварии" (0:3) и ПСЖ (1:7).
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Селтика":
"Зенит" в 17 домашних матчах Лиги Европы ни разу не проиграл
"Селтик" никогда не проигрывал в России (две победы и ничья)
В 10 последних матчах шотландцы потерпели одно поражение
Ориентировочные составы на игру:
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Полоз, Кокорин.
"Селтик": де Врис – Лустиг, Шимунович, Айер, Браун, Нтшам, Куасси, Форрест, Тирни, Макгрегор, Дембеле.
Прогноз на матч "Зенит" – "Селтик":
"Зенит" потенциально сильнее своего соперника, но как показал первый матч противостояния, пока что питерцы не готовы на 100%. Без сомнений, нас в Питере ожидает крайне упорное противостояние, и "Селтик" точно даст бой российскому гранду.
Фаворитом встречи в Санкт-Петербурге, по мнению букмекеров, является команда Роберто Манчини. На успех питерцев предлагается коэффициент в районе 1.62 баллов, в то время как победа шотландцев весит целых 6.50 баллов. Ничейный исход оценивается в 4 балла.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала
-
За счет выездного гола "Динамо" выбивает АЕК и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" уверенно обыгрывает "Селтик" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Иммобиле стал первым за 11 лет итальянцем, забившим не менее трёх голов в Лиге Европы
-
Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"
-
Натхо пока не определился со своим будущим
-
"Челси" отказался от приобретения Алекса Сандро
-
Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао
-
Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории
-
Таски получил травму бедра в игре с "Атлетиком"
-
"Анжи" подписал голкипера "Арарата"
-
Бэйл точно покинет "Реал" летом
-
Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"
-
Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"
-
Президент Ла Лиги: "Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао"
-
Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"
-
В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)
-
Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"
-
Турнир прогнозов: анонс 37 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне
-
Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"
-
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1