"Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика"

"Зенит" – "Селтик"

Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)

Одним из матчей ближайшего четверга в рамках ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы будет встреча между "Зенитом" и "Селтиком" в Санкт-Петербурге. Первый поединок противостояния, который прошел в Глазго, принес минимальную победу шотландцам 1:0 после гола Каллума Макгрегора. Теперь питерцам для того, чтобы пройти в следующий этап турнира необходимо забивать в ворота "кельтов" и при этом желательно сохранить собственные ворота в неприкосновенности.

"Зенит" невыразительно провел выездной поединок на прошлой неделе. Фактически россияне, которые приехали в Шотландию в статусе фаворита не только пары в целом, но даже первого поединка, создали один, не самый острый момент. Все остальное время питерцы отбивались, и за минимальное поражение команда Роберто Манчини еще должна быть благодарна. Если кого-то и можно похвалить за встречу в столице Шотландии, так это Андрея Лунева. Он доказал свой класс, сделав пару хороших сэйвов.

В Лиге Европы на групповой стадии "Зенит" выиграл все три матча в Санкт-Петербурге, но каждый раз он пропускал по одному голу, хотя в двух случаях побеждал с разницей в два мяча. В целом за все 20 домашних матчей в Лиге Европы питерцы одержали 17 побед при двух ничейных результатах и одном поражении. 11 раз они побеждал с разницей в два гола и еще дважды выигрывал с крупным счетом.

"Селтик" добился хорошего промежуточного результата. Но исторически так сложилось, что "бело-зеленые" – типичная домашняя команда, которая берет свое за счет куража и самоотдачи. Что не отрицает наличия у шотландцев хороших игроков, прежде всего, Дембеле. Осторожный Брендан Роджерс попытается в Санкт-Петербурге удержать преимущество, рассчитывая на лучшую форму своих футболистов на данный момент. Он даже пожертвовал поединком Премьер-Лиги: в воскресенье чемпион дома вторым составом не забил слабому "Сент-Джонстону" (0:0).

На выезде "Селтик" в этом сезоне в еврокубках сыграл шесть матчей. "Кельтам" удалось победить "Линфилд" со счетом 2:0, "Русенборг" (1:0) и "Андерлехт" (3:0), а проиграли шотландцы "Астане" со счетом 3:4, "Баварии" (0:3) и ПСЖ (1:7).

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Селтика":

"Зенит" в 17 домашних матчах Лиги Европы ни разу не проиграл

"Селтик" никогда не проигрывал в России (две победы и ничья)

В 10 последних матчах шотландцы потерпели одно поражение

Ориентировочные составы на игру:

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Полоз, Кокорин.

"Селтик": де Врис – Лустиг, Шимунович, Айер, Браун, Нтшам, Куасси, Форрест, Тирни, Макгрегор, Дембеле.

Прогноз на матч "Зенит" – "Селтик":

"Зенит" потенциально сильнее своего соперника, но как показал первый матч противостояния, пока что питерцы не готовы на 100%. Без сомнений, нас в Питере ожидает крайне упорное противостояние, и "Селтик" точно даст бой российскому гранду.

Фаворитом встречи в Санкт-Петербурге, по мнению букмекеров, является команда Роберто Манчини. На успех питерцев предлагается коэффициент в районе 1.62 баллов, в то время как победа шотландцев весит целых 6.50 баллов. Ничейный исход оценивается в 4 балла.

Александр Никитин | http://soccernews.ru