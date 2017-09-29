Кэмпбелл: "Игроки "Халла" поддерживают Слуцкого"

Форвард "Халла" Фрэйзер Кэмпбелл выразил поддержку главному тренеру своей команды Леониду Слуцкому.

"Мы не так уж далеко от того места, на котором хотим находиться. Впереди много матчей, и я уверен, что мы возьмём своё. Нам тяжело, ведь мы хотим побеждать, но у нас не получается. Однако, за исключением матча с "Дерби", мы были не так далеки от успеха. Чемпионшип сложнее, чем о нём думают. Впереди у нас перерыв на матчи сборных, поэтому мы можем полностью сконцентрироваться на ближайшем матче и побороться за нужный результат. Наш тренер - замечательный человек. Игроки его поддерживают. Мы все на одной волне" - цитирует Кэмпбелла официальный твиттер "тигров".

Напомним, что по итогам 10 туров "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе всего 9 очков.

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