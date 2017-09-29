Кэмпбелл: "Игроки "Халла" поддерживают Слуцкого"
Форвард "Халла" Фрэйзер Кэмпбелл выразил поддержку главному тренеру своей команды Леониду Слуцкому.
"Мы не так уж далеко от того места, на котором хотим находиться. Впереди много матчей, и я уверен, что мы возьмём своё. Нам тяжело, ведь мы хотим побеждать, но у нас не получается. Однако, за исключением матча с "Дерби", мы были не так далеки от успеха. Чемпионшип сложнее, чем о нём думают. Впереди у нас перерыв на матчи сборных, поэтому мы можем полностью сконцентрироваться на ближайшем матче и побороться за нужный результат. Наш тренер - замечательный человек. Игроки его поддерживают. Мы все на одной волне" - цитирует Кэмпбелла официальный твиттер "тигров".
Напомним, что по итогам 10 туров "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе всего 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|10
|23
|2
|Шеффилд Юнайтед
|10
|21
|3
|Лидс Юнайтед
|10
|20
|4
|Вулверхэмптон
|10
|20
|5
|Престон Норт Энд
|10
|19
|6
|Ипсвич Таун
|9
|18
|7
|Бристол Сити
|10
|17
|8
|Фулхэм
|11
|17
|9
|Астон Вилла
|10
|16
|10
|Мидлсбро
|10
|15
|11
|Норвич Сити
|10
|15
|12
|Миллуол
|10
|13
|13
|Шеффилд Уэнсдэй
|10
|13
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|13
|15
|Дерби Каунти
|9
|12
|16
|Ноттингем Форест
|10
|12
|17
|Халл Сити
|10
|9
|18
|Рединг
|9
|9
|19
|Бертон Альбион
|10
|9
|20
|Брентфорд
|10
|8
|21
|Барнсли
|9
|8
|22
|Бирмингем Сити
|10
|8
|23
|Сандерленд
|10
|6
|24
|Болтон Уондерерс
|10
|2