Кэмпбелл не хочет возвращаться в "Арсенал"

Теги бетисарсенал лондон

Кэмпбелл не хочет возвращаться в "Арсенал"

Атакующий полузащитник "Бетиса" Хоэль Кэмпбелл, права на которого принадлежат "Арсеналу", рассчитывает остаться в испанском клубе.

"Моё будущее - это выступление в "Бетисе" на протяжении многих лет. Ранее я уже успел попробовать свои силы не в одном клубе и лиге, и в "Бетисе" мне всё нравится" - цитирует 25-летнего костариканца Football Espana.

В этом сезоне из-за травм Кэмпбелл сыграл за "Бетис" всего 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Венгер: "Арсенал" хочет, чтобы Уилшер остался". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов