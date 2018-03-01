Кэмпбелл не хочет возвращаться в "Арсенал"

Атакующий полузащитник "Бетиса" Хоэль Кэмпбелл, права на которого принадлежат "Арсеналу", рассчитывает остаться в испанском клубе.

"Моё будущее - это выступление в "Бетисе" на протяжении многих лет. Ранее я уже успел попробовать свои силы не в одном клубе и лиге, и в "Бетисе" мне всё нравится" - цитирует 25-летнего костариканца Football Espana.

В этом сезоне из-за травм Кэмпбелл сыграл за "Бетис" всего 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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