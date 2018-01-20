Кэмпбелл рассказал, где готов начать самостоятельную тренерскую карьеру

Бывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл готов начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Напомним, что с января Кэмпбелл является ассистентом наставника Тринидада и Тобаго в январе 2017 года.

"Я бы приехал в Италию, готов тренировать в этой стране. Но это должно быть хорошее предложение. Это должен быть интересный проект.

В последние два года я стажировался в "Милане" и "Сампдории". Помимо этого я начал изучать итальянский, а также другие европейские языки", - сказал он.

Читайте: Сол Кэмпбелл хочет возглавить сборную США | http://soccernews.ru