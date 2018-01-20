Кэмпбелл рассказал, где готов начать самостоятельную тренерскую карьеру

Теги арсенал лондонсол кэмпбелл

Кэмпбелл рассказал, где готов начать самостоятельную тренерскую карьеруБывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл готов начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Напомним, что с января Кэмпбелл является ассистентом наставника Тринидада и Тобаго в январе 2017 года.

"Я бы приехал в Италию, готов тренировать в этой стране. Но это должно быть хорошее предложение. Это должен быть интересный проект.

В последние два года я стажировался в "Милане" и "Сампдории". Помимо этого я начал изучать итальянский, а также другие европейские языки", - сказал он.

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