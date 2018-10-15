Кемпес: "Марадона не является примером для подражания"
Известный аргентинский футболист Марио Кемпес прокомментировал слова Диего Марадоны в адрес Лионеля Месси.
"Каждый раз, когда Марадона открывает рот, это становится проблемой, потому что он никого не уважает, хотя самого Диего уважали все, когда он играл. Никто не критиковал его, даже когда Аргентина проиграла финал мундиаля в 1990 году.
Месси - лучший футболист мира, и мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. А Марадона не является примером для подражания" - приводит слова Кемпеса O Jogo.
Читайте также: Брат Месси: "Дискредитируя Лионеля Марадона показывает свое невежество". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 января
-
В "Манчестер Юнайтед" приняли важное решение по Рэшфорду
-
Определились все четвертьфиналисты Кубка Испании
-
"Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля
-
Дембеле установил рекорд "Барселоны" в этом сезоне
-
Месси стал вторым бомбардиром "Барселоны" в Кубке Испании
-
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
Де Йонг сделал заявление о своем будущем, им интересуются "Барселона" и ПСЖ
-
Инфантино сообщил, когда на чемпионате мира будут играть 48 сборных
-
"Эспаньол" пробился в четвертьфинал Кубка Короля
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Дортмундская "Боруссия" назвала ПСЖ цену на Вайгля
-
Моуринью ярко оценил итоги своей работы в "Реале"
-
"Бетис" стал очередным четвертьфиналистом Кубка Испании
-
Моуринью рассказал подробности перехода Дрогба в "Челси"
-
"Челси" намерен купить перспективного вингера из Эредивизии
-
"Челси" договорился о переходе Игуаина
-
Ковач высказался о борьбе с "Боруссией" за чемпионский титул в Бундеслиге
-
"Барселона" назвала "Тоттенхэму" цену на Малкома
-
"Хоффенхайм" - "Бавария": анонс и прогноз матча 18 тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11