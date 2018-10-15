Кемпес: "Марадона не является примером для подражания"

Известный аргентинский футболист Марио Кемпес прокомментировал слова Диего Марадоны в адрес Лионеля Месси.

"Каждый раз, когда Марадона открывает рот, это становится проблемой, потому что он никого не уважает, хотя самого Диего уважали все, когда он играл. Никто не критиковал его, даже когда Аргентина проиграла финал мундиаля в 1990 году.

Месси - лучший футболист мира, и мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. А Марадона не является примером для подражания" - приводит слова Кемпеса O Jogo.

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