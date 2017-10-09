Кемпес: "Непопаданию Месси на Чемпионат Мира будут рады только поклонники Марадоны"

Теги аргентиналионель мессидиего марадона

Кемпес: "Непопаданию Месси на Чемпионат Мира будут рады только поклонники Марадоны"Чемпион мира в составе сборной Аргентины Марио Кампес рассказал, кто в его стране будет рад непопаданию национальной команды на Чемпионат Мира.

"Единственными, кто будет счастлив, если Месси не попадет на Чемпионат Мира, являются поклонники Марадоны, потому что, таким образом, они смогут продолжать утверждать, что он является лучшим игроком в истории", - приводит слова известного в прошлом футболиста AS.

Напомним, Месси запретил своим партнерам по национальной сборной смотреть телевизор и пользоваться интернетом. | soccernews.ru

комментарии
Гость

Конечно Марадонна был лидером команды,а этот тип плакс а и чуть что бежит из сборной

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алекс

я бы сейчас на твоего лидера посмотрел, когда твои партнеры один за другим упорно лупят метра во вратаря или на трибуны.

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