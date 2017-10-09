Кемпес: "Непопаданию Месси на Чемпионат Мира будут рады только поклонники Марадоны"
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Марио Кампес рассказал, кто в его стране будет рад непопаданию национальной команды на Чемпионат Мира.
"Единственными, кто будет счастлив, если Месси не попадет на Чемпионат Мира, являются поклонники Марадоны, потому что, таким образом, они смогут продолжать утверждать, что он является лучшим игроком в истории", - приводит слова известного в прошлом футболиста AS.
Напомним, Месси запретил своим партнерам по национальной сборной смотреть телевизор и пользоваться интернетом. | soccernews.ru
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