Кемпес: "Сборная Аргентины является не командой, а сборищем друзей Месси"

Известный в прошлом футболист Марио Кемпес подверг критике формирование состава сборной Аргентины.

"Сборная Аргентины является не командой, а сборищем друзей Месси. Например, может кто-нибудь объяснить мне, почему Икарди не вызвали?

Месси на одном уровне с Марадоной? Это глупость и безрассудство. Месси силён, но он никогда не выигрывал Чемпионат Мира. Такова реальность" - приводит слова Кемпеса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "альбиселесте" пока провально выступают на ЧМ-2018 и рискуют не выйти из группы.

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