Кендзера близок к уходу из киевского "Динамо"

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Кендзера близок к уходу из киевского "Динамо"

Фото: инстаграм Томаша Кендзеры/Автор неизвестен

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера близок к переходу в свой бывший клуб на правах аренды, сообщает Gol24.

По сведениям источника, футболист в настоящее время находится в расположение "Леха". Срок аренды может быть рассчитан до лета 2022 года.

27-летний Кендзера выступает за "Динамо" с 2017 года. Всего он провел за украинский клуб 180 матчей, забил семь голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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