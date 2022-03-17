Кендзера перешел из "Динамо" Киев в польский клуб

Теги динамо киевлех познаньтомаш кендзератрансферы

Кендзера перешел из "Динамо" Киев в польский клуб

Фото: твиттер "Леха"/Автор неизвестен

Пресс-служба познаньского "Леха" на официальном сайте объявила о переходе польского защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеры.

Польский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. Стоит отметить, что он является воспитанником "Леха".

27-летний Кендзера выступает за "Динамо" с 2017 года. Всего он провел за клуб 180 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 18 результативных передач. 

Не пропустите: Вербич перешел в "Легию". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)

"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов