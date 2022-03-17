Кендзера перешел из "Динамо" Киев в польский клуб

Фото: твиттер "Леха"/Автор неизвестен

Пресс-служба познаньского "Леха" на официальном сайте объявила о переходе польского защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеры.

Польский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. Стоит отметить, что он является воспитанником "Леха".

27-летний Кендзера выступает за "Динамо" с 2017 года. Всего он провел за клуб 180 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 18 результативных передач.

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