Кент досрочно возвращается в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" решил досрочно отозвать из аренды в "Фрайбурге" полузащитника Райана Кента, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

21-летний футболист сыграл в составе немецкой команды всего 6 матчей за первую половину сезона, не отметившись результативными действиями.

Возможно, "Ливерпуль" возвращает Кента, чтобы отдать его в аренду в другой клуб, где хавбек будет получать больше игровой практики.

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