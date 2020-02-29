Кепа Аррисабалага готов уйти из "Челси"

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага может сменить команду уже летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что "синие" готовы продать испанского стража ворот, который и сам не против ухода из клуба.

По информации The Sun, Кепа разочаровался в главном тренере "Челси" Фрэнке Лэмпарде, который обещал ему роль основного голкипера, но по ходу сезона отправил в запас.

Напомним, что полтора года назад "пенсионеры" купили 25-летнего футболиста у "Атлетика" за 80 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан ещё на 5,5 лет.

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