Кепа Аррисабалага готов уйти из "Челси"
Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага может сменить команду уже летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что "синие" готовы продать испанского стража ворот, который и сам не против ухода из клуба.
По информации The Sun, Кепа разочаровался в главном тренере "Челси" Фрэнке Лэмпарде, который обещал ему роль основного голкипера, но по ходу сезона отправил в запас.
Напомним, что полтора года назад "пенсионеры" купили 25-летнего футболиста у "Атлетика" за 80 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан ещё на 5,5 лет.
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