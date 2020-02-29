Кепа Аррисабалага готов уйти из "Челси"

1 Теги челсикепа аррисабалагафрэнк лэмпард

Кепа Аррисабалага готов уйти из "Челси"

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага может сменить команду уже летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что "синие" готовы продать испанского стража ворот, который и сам не против ухода из клуба. 

По информации The Sun, Кепа разочаровался в главном тренере "Челси" Фрэнке Лэмпарде, который обещал ему роль основного голкипера, но по ходу сезона отправил в запас.

Напомним, что полтора года назад "пенсионеры" купили 25-летнего футболиста у "Атлетика" за 80 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан ещё на 5,5 лет.

Не пропустите: "Челси" готовит предложение по хавбеку "Лиона". | http://soccernews.ru
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matvey43211

Ну и вали! Нафиг не кому не нужен

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