Кепа Аррисабалага прокомментировал свой переход в "Челси"

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Кепа Аррисабалага прокомментировал свой переход в "Челси"

Новый вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

"Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни. В "Челси" меня привлекает многое - титулы, которые выиграл клуб, другие игроки, город, возможность играть в АПЛ. Это совокупность факторов, и я очень рад, что "Челси" поверил в меня и взял в команду" - цитирует испанца официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" купил Кепу за 80 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года. 

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