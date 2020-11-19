Кепа готов покинуть "Челси"

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Кепа готов покинуть "Челси"

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага собирается сменить клубную прописку, утверждает The Sun.

По сведениям издания, испанский страж ворот понял, что в составе "синих" у него не будет стабильной игровой практики, поэтому он открыт для предложений.

В новой команде 26-летний голкипер даже готов получать более низкую зарплату. Его приоритет - стабильно выходить на поле и попасть на Евро-2020.

Сейчас Кепа зарабатывает в "Челси" порядка 8,7 миллиона евро в год. В текущем сезоне он пропустил 6 голов в 3 матчах.

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