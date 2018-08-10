Кепа и Ковачич определились с игровыми номерами в "Челси"

Новички "Челси" - вратарь Кепа Аррисабалага и полузащитник Матео Ковачич - определились с игровыми номерами в команде.

Как сообщает официальный сайт "синих", испанский страж ворот получил "1-й" номер, который в прошлом сезоне принадлежал Вилли Кабальеро.

Что касается Ковачича, то хорват выбрал цифру "17".

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