Кепа может лишиться места в составе из-за позиции Лэмпарда
Будущее голкипера Кепы Аррисабалаги в "Челси" находится под вопросом.
Как сообщает COPE, наставник "синих" Фрэнк Лэмпард не является фанатом игры испанского вратаря и просит руководство подписать нового голкипера в летнее трансферное окно.
Отмечается, что из-за позиции Лэмпарда Кепа остаток сезона может провести на скамейке запасных. В распоряжении "Челси" есть еще два вратаря - Джейми Камминг и Вилли Кабальеро.
Напомним, что трансфер Кепы обошелся "Челси" в 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогостоящим вратарем в истории.
В этом сезоне Кепа провел 31 игру, в которых пропустил 41 гол.
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