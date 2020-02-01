Кепа может лишиться места в составе из-за позиции Лэмпарда

Будущее голкипера Кепы Аррисабалаги в "Челси" находится под вопросом.

Как сообщает COPE, наставник "синих" Фрэнк Лэмпард не является фанатом игры испанского вратаря и просит руководство подписать нового голкипера в летнее трансферное окно.

Отмечается, что из-за позиции Лэмпарда Кепа остаток сезона может провести на скамейке запасных. В распоряжении "Челси" есть еще два вратаря - Джейми Камминг и Вилли Кабальеро.

Напомним, что трансфер Кепы обошелся "Челси" в 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогостоящим вратарем в истории.

В этом сезоне Кепа провел 31 игру, в которых пропустил 41 гол.

Читайте также: "Челси" нашел замену Кепе. | http://soccernews.ru