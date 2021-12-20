Кепа может перебраться в Серию А

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Кепа может перебраться в Серию А

Фото: инстаграм Кепы Аррисабалаги/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к испанскому вратарю лондонского "Челси" Кепе Аррисабалаге, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с переходом голкипера в летнее трансферное окно. На приобретении Кепы настаивает главный тренер римлян Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Челси". В составе "Лацио" испанец может заменить Томаса Стракошу.

В нынешнем сезоне 27-летний Кепа провел за "Челси" пять матчей и пропустил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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