Кепа может воссоединиться с Сарри
Фото: инстаграм Кепы/Автор неизвестен
Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Il Corriere dello Sport, в услугах испанца заинтересован римский "Лацио". Римляне ищут варианты на случай, если Томас Стракоша уйдет в конце сезона на правах свободного агента.
По информации источника, "Лацио", который сейчас тренирует Маурицио Сарри, этим летом уже вел с англичанами переговоры об аренде Кепы, однако сторонам не удалось достигнуть договоренности.
В нынешнем сезоне АПЛ Кепа сыграл 1 матч.
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