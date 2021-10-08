Кепа может воссоединиться с Сарри

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Кепа может воссоединиться с СарриФото: инстаграм Кепы/Автор неизвестен

Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Il Corriere dello Sport, в услугах испанца заинтересован римский "Лацио". Римляне ищут варианты на случай, если Томас Стракоша уйдет в конце сезона на правах свободного агента.

По информации источника, "Лацио", который сейчас тренирует Маурицио Сарри, этим летом уже вел с англичанами переговоры об аренде Кепы, однако сторонам не удалось достигнуть договоренности.

В нынешнем сезоне АПЛ Кепа сыграл 1 матч.

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