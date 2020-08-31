Кепа определился со своим будущим в "Челси"

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Кепа определился со своим будущим в "Челси"

Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага решил остаться в нынешней команде.

По информации The Sun, опальный испанец намерен бороться за место в стартовом составе "синих".

Ранее 25-летний вратарь всерьёз задумывался о смене клуба, но два фактора изменили его решение.

Во-первых, у футболиста улучшились отношения с главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом. Во-вторых, "аристократы" качественно усилили оборону этим летом, что может заметно облегчить работу стража ворот.

В прошлом сезоне Кепа пропустил 58 голов в 41 матче.

Не пропустите: "Челси" может заменить Кепу вратарем "Ренна". | http://soccernews.ru
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