Кепа поделился мнением о больших трансферных сумах
Фото: инстаграм Кепы/Автор неизвестен
Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением о больших трансферных суммах "синих".
– Я знаю, что это есть, что это реальность. До сих пор мы с Каем Хавертцем были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в "Челси" теперь пришел Лукаку.
– Почему сейчас игроки стоят так дорого?
– Это следствие рынка, это цены, которые платятся прямо сейчас. Назовите это как хотите, это часто упоминается, когда говорят обо мне, но я отношусь к этому нормально.
В конце концов, я продолжаю делать свою работу, я продолжаю делать то, что должен делать, а именно – стараться изо всех сил и помогать команде.
Я принимаю то, что стоит за финансовой стороной футбола, у меня нет проблем с этим, – сказал Кепа для Marca.
Напомним, что за испанца "Челси" заплатил "Атлетику" Бильбао 80 миллионов евро.
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