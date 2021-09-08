Кепа поделился мнением о больших трансферных сумах

Фото: инстаграм Кепы/Автор неизвестен

Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением о больших трансферных суммах "синих".

– Я знаю, что это есть, что это реальность. До сих пор мы с Каем Хавертцем были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в "Челси" теперь пришел Лукаку.

– Почему сейчас игроки стоят так дорого?

– Это следствие рынка, это цены, которые платятся прямо сейчас. Назовите это как хотите, это часто упоминается, когда говорят обо мне, но я отношусь к этому нормально.

В конце концов, я продолжаю делать свою работу, я продолжаю делать то, что должен делать, а именно – стараться изо всех сил и помогать команде.

Я принимаю то, что стоит за финансовой стороной футбола, у меня нет проблем с этим, – сказал Кепа для Marca.

Напомним, что за испанца "Челси" заплатил "Атлетику" Бильбао 80 миллионов евро.

Также не пропустите: "Зенит" делал предложение по Влашичу. | http://soccernews.ru