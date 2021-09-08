Кепа поделился мнением о больших трансферных сумах

Теги кепа аррисабалагачелситрансферы

Кепа поделился мнением о больших трансферных сумахФото: инстаграм Кепы/Автор неизвестен

Испанский голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мнением о больших трансферных суммах "синих".

– Я знаю, что это есть, что это реальность. До сих пор мы с Каем Хавертцем были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в "Челси" теперь пришел Лукаку.

– Почему сейчас игроки стоят так дорого?

– Это следствие рынка, это цены, которые платятся прямо сейчас. Назовите это как хотите, это часто упоминается, когда говорят обо мне, но я отношусь к этому нормально.

В конце концов, я продолжаю делать свою работу, я продолжаю делать то, что должен делать, а именно – стараться изо всех сил и помогать команде.

Я принимаю то, что стоит за финансовой стороной футбола, у меня нет проблем с этим, – сказал Кепа для Marca.

Напомним, что за испанца "Челси" заплатил "Атлетику" Бильбао 80 миллионов евро.

Также не пропустите: "Зенит" делал предложение по Влашичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опубликовала расписание на седьмой тур (фото)

РПЛ опубликовала расписание на седьмой тур (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов