Кепа прокомментировал своё вызывающее поведение в финале Кубка Лиги

Теги челсиманчестер ситимаурицио саррикепа аррисабалага

Кепа прокомментировал своё вызывающее поведение в финале Кубка Лиги

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал своё вызывающее поведение в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что главный тренер "синих" Маурицио Сарри хотел заменить испанца, но тот отказался покидать поле.

"Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Я сожалею о том, какой получилась концовка игры. У меня никогда не было намерений ослушаться тренера и его решений. Это просто недопонимание, которое произошло в жаркой атмосфере, ведь мы боролись за трофей. Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде. Ситуация разрешилась, когда врачи вернулись на скамейку и передали тренеру мои слова. Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет", - написал Кепа в своём твиттере.

Не пропустите: Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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