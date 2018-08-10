Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Последние лет пять каждое следующее трансферное окно удивляет все больше. Рекордные суммы перебиваются, не успев устаканиться ни на бумаге, ни в головах футбольных людей. Текущее лето особенно интересно переходами голкиперов. Только в течение месяца был дважды побит рекорд по количеству денег, уплаченных за голкипера. В связи с этим редакция SoccerNews составила рейтинг топ-10 самых дорогих переходов стражей ворот в истории.

10. Бернд Лено (26 лет, Германия)

2018 год. Из "Байера" в "Арсенал" за 25 млн евро

Бернд Лено уже давно ходил в перспективных. На протяжение всей карьеры в "Байере" его сватали в многие топ-клубы. И вот наконец только летом 2018 немец сменил Бундеслигу на АПЛ, пополнив ряды "Арсенала". Уплаченная за него сумма в 25 млн евро говорит о том, что новый наставник "канониров" Унаи Эмери именно Лено видит первым номером в рамке ворот, несмотря на наличие в команде многоопытного Петра Чеха и основного голкипера сборной Колумбии Давида Оспины.

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9. Давид Де Хеа (20 лет, Испания)

2011 год. Из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед" за 25 млн евро

Когда в 2011 году "Манчестер Юнайтед" отвалил "Атлетико" целых 25 млн евро за молодого кипера Давида Де Хеа, британская пресса это восприняла с неким недоумением. В своем первом сезона на "Олд Траффорд" испанец частенько чудил – и тут уже доставалось персонально Сэру Алексу Фергюсону, который всячески защищал и верил в свой выбор. Уже на следующий год Де Хеа стал играть увереннее, от матча к матчу прибавляя. С того времени и до сих пор он является, пожалуй, самым незаменимым игроком в команде. Во многих сегодняшних рейтингах Де Хеа называют лучшим голкипером мира – и с этим очень трудно поспорить.

8. Франческо Тольдо (29 лет, Италия)

2001 год. Из "Фиорентины" в "Интер" за 26,5 млн евро

В начале тысячелетия "Интер" выложил очень большие деньги за немолодого, но уже состоявшегося вратаря Франческо Тольдо, который до этого на протяжении восьми сезонов отстаивал честь "Фиорентины". Начало карьеры в составе миланского клуба – это самые славные времена итальянского голкипера, но безтрофейные. В пору, когда "нерадзурри" стали собирать один за другим титулы, во второй половине нулевых Тольдо уже довольствовался местом дублера Жулио Сезара.

7. Джордан Пикфорд (23 года, Англия)

2017 год. Из "Сандерленда" в "Эвертон" за 28,5 млн евро

Несмотря на то, что "Сандерленд" в позапрошлом сезоне бесславно вылетел в Чемпионшип, основной голкипер Джордан Пикфорд был едва не последним игроком, которому можно было бы выдвинуть хоть какую-то претензию. Своей игрой молодой английский страж ворот впечатлил многие большие клубы и в итоге за 28,5 млн евро был продан в "Эвертон", где, в общем-то, провел неплохой сезон. А этим летом наставник национальной сборной Англии Гарет Саутгейт сделал его первым номером на чемпионате мира в России – и Пикфорд оправдал доверие тренера.

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6. Мануэль Нойер (25 лет, Германия)

2011 год. Из "Шальке" в "Баварию" за 30 млн евро

Трансфер Мануэля Нойера из "Шальке" в "Бавария" – один из самых скандальных в истории немецкого футбола. Вратарь был настоящим идолом в Гельзенкирхене, и на момент переезда в Мюнхен уже был основным голкипером сборной Германии. Баварцам на то время срочно нужен был топ-вратарь и самый титулованный клуб Бундеслиги не мог устоять перед соблазном купить Нойера, в составе с которым уже в следующем сезоне мюнхенцы дошли до финала Лиги чемпионов, а в 2013 – выиграли еврокубок.

5. Эдерсон (23 года, Бразилия)

2017 год. Из "Бенфики" в "Манчестер Сити" за 40 млн евро

Когда прошлым летом "Манчестер Сити" заплатили "Бенфике" целых 40 млн евро за юного Эдерсона – казалось, что они сильно переплатили. Все-таки между уровнем чемпионата Португалии и АПЛ существует большая пропасть. Но спустя всего год можно с уверенностью заявить, что бразилец этих денег стоит. Вся команда Пепа Гвардиолы провела фантастический сезон и завоевала чемпионство не в последнюю очередь благодаря надежной игре своего 23-летнего вратаря.

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4. Тибо Куртуа (26 лет, Бельгия)

2018 год. Из "Челси" в "Реал" за 40 млн евро

Лучший голкипер чемпионата мира-2018 Тибо Куртуа еще с самого начала летнего трансферного окна рвался в мадридский "Реал", объясняя это тем, что хочет быть ближе к своим детям. У "Челси" не было другого выбора, кроме как отпустить бельгийца. Ведь по контракту у него оставался всего один год, а на компромисс 26-летний кипер идти не собирался. Да, учитывая то, что через следующим летом Куртуа мог стать свободным агентом, "пенсионеры" довольно-таки неплохо сработали, содрав со сливочных 40 млн евро.

3. Джанлуиджи Буффон (23 года, Италия)

2001 год. Из "Пармы" в "Ювентус" за 53 млн евро

В 2001 году "Ювентус" отдал баснословные деньги за голкипера "Пармы" Буффона, но оглядываясь на карьеру Джиджи в Турине, понимаешь, что это была одна из самых удачных сделок в истории футбола. На протяжении 17 лет Буффон не только удерживал рекорд самых дорогих вратарей, но и постоянно пребывал в списке лучших страж ворот мира, будучи абсолютно незаменимым, как в "старой синьоре", так и в сборной Италии.

2. Алиссон (25 лет, Бразилия)

2018 год. Из "Ромы" в "Ливерпуль" за 62,5 млн евро

Первый номер сборной Бразилии Алиссон Беккер провел в "Роме" просто-таки выдающийся сезон 2017/18. 25-летний вратарь протащил "волков" до исторического полуфинала Лиги чемпионов. Был период, когда на "Стадио Олимпико" болельщики и туристы со всего мира приходили посмотреть не столько на игру условного Эдина Джеко или Даниэлле Де Росси, сколько на голкипера Алиссона. Вратарские свитеры с его фамилией расходились в фан-шопах с молниеносной скоростью. "Ливерпуль" же очень нуждался в первом номере высокого уровня, поэтому начал интересоваться Беккером еще зимой. А после проигранного финала Лиги чемпионов в Киеве, окончательно решил выкупить бразильца за рекордные 62,5 млн евро.

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1. Кепа Аррисабалага (23 года, Испания)

2018 год. Из "Атлетика" в "Челси" за 80 млн евро

Тем не менее, рекорд Алиссона продержался совсем недолго. На этой недели футбольный мир шокировал "Челси", выплатив клаусулу молодого вратаря "Атлетика" в 80 млн евро. Еще совсем недавно Кепу Аррисабалагу активно сватали в мадридский "Реал", но в итоге королевский клуб остановился на варианте с Тибо Куртуа. А лондонцы ничего лучше не придумали, кроме как в срочном порядке выложить за Кепу баснословные деньги.

Нам же остается только ждать и наблюдать за тем, как Кепа будет справляться с невероятным давлением в новом для себя чемпионате.

Богдан Архипенко

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