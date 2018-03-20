Кепа: "Я поступил правильно, отказав "Реалу"

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Кепа: "Я поступил правильно, отказав "Реалу"
Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага не жалеет, что он не перешел мадридский "Реал" этой зимой.

"Чтобы получить вызов в сборную Испании и сыграть на Чемпионате Мира, мне нужно хорошо выступать за "Атлетик". Что касается моего отказа "Реалу", то это было решение всей моей жизни. Я принимал его посоветовавшись с семьей и близкими друзьями. Я решил продлить контракт с "Атлетиком" на семь лет и считаю, что сделал правильный выбор", - цитирует Кепу Football Espana.

Напомним, что 23-летний Кепа продлил контракт с "Атлетиком" до 2025 года. Сумма отступных в его контракте составляет 80 миллионов евро.

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