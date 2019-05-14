Кэррик останется в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", Флетчер может стать техническим директором клуба

Майкл Каррик останется в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед". Эту информацию подтвердил наставник команды Уле Гуннер Сульшер.

"Весь мой штаб остаётся. Думаю, это важно, что мы можем продолжить идти с командой. Мы поможем друг другу собраться. Они прекрасные тренеры", - цитирует норвежца BBC.

Также стало известно, что на "Олд Траффорд" может вернуться Даррен Флетчер.

Как сообщает Sky Sports, 35-летний шотландец является фаворитом на пост технического директора клуба. Альтернативные кандидаты - Рио Фердинанд и Пол Митчелл.

"МЮ" финишировал на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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