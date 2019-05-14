Кэррик останется в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", Флетчер может стать техническим директором клуба

Теги манчестер юнайтедмайкл каррикдаррен флетчеруле гуннар сульшеррио фердинанд

Кэррик останется в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", Флетчер может стать техническим директором клуба

Майкл Каррик останется в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед". Эту информацию подтвердил наставник команды Уле Гуннер Сульшер.

"Весь мой штаб остаётся. Думаю, это важно, что мы можем продолжить идти с командой. Мы поможем друг другу собраться. Они прекрасные тренеры", - цитирует норвежца BBC.

Также стало известно, что на "Олд Траффорд" может вернуться Даррен Флетчер.

Как сообщает Sky Sports, 35-летний шотландец является фаворитом на пост технического директора клуба. Альтернативные кандидаты - Рио Фердинанд и Пол Митчелл.

"МЮ" финишировал на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Не пропустите: Сульшер хочет заменить Эрреру игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов