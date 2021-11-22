Кэррик высказался об увольнении Сульшера
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Майкл Кэррик, временный главный тренер "Манчестер Юнайтед", поделился мнением об увольнении норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.
"Эмоциональный период для всех в клубе. Я работал с Уле три года и знаком с ним намного дольше. Я знаю, что он за человек, какие у него ценности, как он относится к различным людям. Было тяжело видеть, что он лишился работы, и не только мне, но и многим другим.
Можно создать правильные условия, но не всегда удается добиться того, чего заслуживаешь, а результаты – это главное. Огромная благодарность ему от всех нас.
Я хорошо знаю клуб, я тут очень давно. Нужно жертвовать собой, быть преданным делу, независимо от того, один матч у тебя впереди, два или больше.
Матч с "Вильярреалом" будет очень важен для нас, и я буду делать свою работу так, как умею. Я плотно работал с Уле, у нас схожие идеи, потому мы и сотрудничали.
Конечно, для меня это вызов. Нужно сосредоточиться, работать в этом клубе в какой бы то ни было роли – большая привилегия. Времени на то, чтобы внести изменения, не так много, но я готов. Вокруг меня прекрасные люди, прекрасные игроки.
Я думаю только о завтрашней игре и не загадываю, что будет дальше. До тех пор, пока клуб во мне нуждается, я буду отдавать ради него все силы", – сказал Кэррик.
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