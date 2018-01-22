Кэрролл пропустит около трёх месяцев

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Кэрролл пропустит около трёх месяцев

Стали известны сроки восстановления форварда "Вест Хэма" Энди Кэрролла, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, у 29-летнего футболиста диагностирован перелом стопы, вследствие чего он пропустит около трёх месяцев.

Напомним, что Кэрролла хотел подписать "Челси", однако из-за травмы игрока "синие" отказались от сделки. | http://soccernews.ru

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