Кэрролл пропустит около трёх месяцев

Стали известны сроки восстановления форварда "Вест Хэма" Энди Кэрролла, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, у 29-летнего футболиста диагностирован перелом стопы, вследствие чего он пропустит около трёх месяцев.

Напомним, что Кэрролла хотел подписать "Челси", однако из-за травмы игрока "синие" отказались от сделки. | http://soccernews.ru