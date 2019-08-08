Кэрролл возвращается в "Ньюкасл"
Нападающий Энди Кэрролл снова будет играть в составе "Ньюкасла". Об этом информирует твиттер журналиста Крэйга Хоупа.
По данным источника 30-летний футболист уже прошел мед обследование и готов подписать 1-летний контакт с клубом.
Кэрролл играл в "Ньюкасле" с 2006 по 2011 года, кроме того, форвард является воспитанником английского клуба.
Игрок является свободным агентом на данным момент. Последним клубом, в котором играл нападающий, является "Вест Хэм".
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