Кэрролл возвращается в "Ньюкасл"

Нападающий Энди Кэрролл снова будет играть в составе "Ньюкасла". Об этом информирует твиттер журналиста Крэйга Хоупа.

По данным источника 30-летний футболист уже прошел мед обследование и готов подписать 1-летний контакт с клубом.

Кэрролл играл в "Ньюкасле" с 2006 по 2011 года, кроме того, форвард является воспитанником английского клуба.

Игрок является свободным агентом на данным момент. Последним клубом, в котором играл нападающий, является "Вест Хэм".

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