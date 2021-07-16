Кержаков: "Аршавин даже сейчас был бы игроком основы в РПЛ"

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Кержаков: "Аршавин даже сейчас был бы игроком основы в РПЛ"

Фото твиттер "Зенита"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высоко отозвался о своём бывшем партнёре по "Зениту" Андрее Аршавине.

"Смог бы Аршавин поиграть ещё сезон-другой в РПЛ? Конечно же, смог. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава", - сказал Кержаков.

Аршавин в течение карьеры выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За национальную сборную сыграл 74 матча и забил 17 голов.

Сейчас бывший полузащитник занимает руководящую должность в питерском клубе. Бутсы на гвоздь он повесил в декабре 2018 года.

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