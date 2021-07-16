Кержаков: "Аршавин даже сейчас был бы игроком основы в РПЛ"
Фото твиттер "Зенита"
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высоко отозвался о своём бывшем партнёре по "Зениту" Андрее Аршавине.
"Смог бы Аршавин поиграть ещё сезон-другой в РПЛ? Конечно же, смог. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава", - сказал Кержаков.
Аршавин в течение карьеры выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За национальную сборную сыграл 74 матча и забил 17 голов.
Сейчас бывший полузащитник занимает руководящую должность в питерском клубе. Бутсы на гвоздь он повесил в декабре 2018 года.
Не пропустите: Аршавин высказался о переходе Михайлова из "Зенита" в "Шальке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рубин" расторг контракт с грузинским легионером
-
"Гути - идиот, Фигу - сукин сын": новые сливы аудиозаписей Переса
-
Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020
-
Голкипер "Уфы" Чернов официально перешёл в датский клуб
-
1
Израильский клуб отменил товарищеский матч с "Барселоной": названа причина
-
Н’Жи: "После публикации секс-видео полгода не общался с мамой"
-
Кержаков: "Аршавин даже сейчас был бы игроком основы в РПЛ"
-
В "Барселоне" приняли радикальное решение по Коутиньо
-
"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра"
-
"Арсенал" представил новую домашнюю форму
-
Н'Жи рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" и ЦСКА
-
Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара
-
Президент "Барселоны" следит за Фелишем
-
"Ювентус" надолго потерял Артура
-
Игнашевич назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020
-
"Аякс" продлил контракт с Тадичем
-
"Краснодар" представил форму на следующий сезон
-
Жиру прилетел в Италию
-
Восемь судей исключили из списка РПЛ за последний год
-
Промес попрощался с Роббеном