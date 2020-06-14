Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Теги василий березуцкийалександр кержаковсергей игнашевич

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Александр Кержаков, Василий и Алексей Березуцкие подали документы в РФС на обучение на лицензию Pro.

Сегодня, 14 июня, завершился прием документов на новый учебный год в Академию тренерского мастерства. Всего подали заявление 38 человек, среди которых старшие тренеры "Краснодара" и "Торпедо" Мурад Мусаев и Сергей Игнашевич.

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