Кержаков дал прогноз на московское дерби

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Кержаков дал прогноз на московское дерби

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал предстоящее московское дерби между ЦСКА и "Спартаком".

"Мой прогноз на дерби - 1:1. Думаю, отсутствие Акинфеева в воротах ЦСКА - это один из важнейших факторов. То, насколько "армейцы" зависят от него, можно посмотреть на примере недавней игры. Когда нет Игоря, это даёт нервозность всей команде" - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится завтра в 17:30.

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