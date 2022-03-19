Кержаков доволен результатом поединка со "Спартаком"
Фото твиттер "Нижнего Новгорода"
Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков дал комментарии по итогам матча 22-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Игра завершилась ничьей 1:1. "Красно-белые" при этом не реализовали пенальти.
"Вполне доволен ничьей, хороший матч. Благодарен ребятам за то, что после первых минут, когда спало напряжение и волнение, они здорово сыграли. В середине второго тайма нам, понятно, было тяжело. Ничья со "Спартаком" для нас неплохой результат, поэтому они психологически стали пытаться удерживать счёт, это давит на усталость. Но они выдержали, молодцы.
Я точно не был недоволен, но пытался докричаться до ребят, чтобы в каких-то моментах они действовали по-другому. Я сказал ребятам перед игрой, что именно такие матчи помогают молодой команде повернуть к себе болельщиков. Думаю, что после этой игры в Нижнем Новгороде будут нам симпатизировать и на следующую игру сюда придёт ещё больше народа", - сказал Кержаков.
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