Кержаков, Дзюба и Нигматуллин - в старте "Зенита" и "Арсенала" на матч 7-го тура РПЛ

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Кержаков, Дзюба и Нигматуллин - в старте "Зенита" и "Арсенала" на матч 7-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Зенита" и тульского "Арсенала" огласили стартовые составе на матч 7-го тура РПЛ.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Громыко, Ковалев.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Сокол, Пантелеев, Аджоев, Минаев.

Встреча состоится сегодня, 14 сентября, и начнется в 18:30 (мск).

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