Кержаков: "Если футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков высказался о проблеме лимита на легионеров в Премьер-Лиге.

"Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит", - приводит слова бывшего футболиста RusFootball.

Напомним, о лимите также высказался Каррера. | soccernews.ru