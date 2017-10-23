Кержаков: "Если футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита"

Теги александр кержаков

Кержаков: "Если футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита"Известный в прошлом футболист Александр Кержаков высказался о проблеме лимита на легионеров в Премьер-Лиге.

"Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит", - приводит слова бывшего футболиста RusFootball.

Напомним, о лимите также высказался Каррера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов