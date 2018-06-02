Кержаков готов войти в тренерский штаб "Зенита"

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Кержаков готов войти в тренерский штаб "Зенита"

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков готов войти в тренерский штаб питерской команды.

"Если меня пригласят, соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную России. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовёт меня, я с удовольствием приму приглашение. "Зенит" - это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но с Семаком мы по этому поводу не общались" - сказал 35-летний специалист.

Напомним, что Кержаков провёл в "Зените" 12 лет игровой карьеры. 

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