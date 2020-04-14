Кержаков хочет возглавить "Зенит"
Легенда питерского "Зенита" Александр Кержаков заявил, что мечтает однажды возглавить "сине-бело-голубых".
"Для того, чтобы тренировать команду российской Премьер-лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать. Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали", - сказал Кержаков.
Бывший форвард провёл в "Зените" более 10 лет карьеры (2001-2006 и 2010-2017).
На протяжении двух последних лет Кержаков работает с юношеской сборной России (U-17).
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|Команда
|М
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|22
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|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|23
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|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20