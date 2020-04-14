Кержаков хочет возглавить "Зенит"

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Кержаков хочет возглавить "Зенит"

Легенда питерского "Зенита" Александр Кержаков заявил, что мечтает однажды возглавить "сине-бело-голубых".

"Для того, чтобы тренировать команду российской Премьер-лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать. Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали", - сказал Кержаков.

Бывший форвард провёл в "Зените" более 10 лет карьеры (2001-2006 и 2010-2017).

На протяжении двух последних лет Кержаков работает с юношеской сборной России (U-17).

Не пропустите: Кержаков - о коронавирусе в России: "Если государство призывает всех садиться на карантин, то должно компенсировать затраты". | http://soccernews.ru
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