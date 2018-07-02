Кержаков: "Хорватия сильнее Испании"

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Кержаков: "Хорватия сильнее Испании"Известный в прошлом футболист Александр Кержаков оценил силу бывшего и будущего соперников сборной России - национальных команд Испании и Хорватии.

"Лично для меня Хорватия сильнее Испании, испанцы не впечатляли на протяжении группового этапа, но это не умаляет достоинств и заслуг нашей сборной. Станислав Саламович показал нестандартность правильного мышления в выборе тактики, стратегии и состава на матч. Тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы выбрать ту тактику, которая принесет нам успех", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Мутко высказался о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018. | soccernews.ru

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