Кержаков: "Хорватия сильнее Испании"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков оценил силу бывшего и будущего соперников сборной России - национальных команд Испании и Хорватии.

"Лично для меня Хорватия сильнее Испании, испанцы не впечатляли на протяжении группового этапа, но это не умаляет достоинств и заслуг нашей сборной. Станислав Саламович показал нестандартность правильного мышления в выборе тактики, стратегии и состава на матч. Тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы выбрать ту тактику, которая принесет нам успех", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Мутко высказался о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018. | soccernews.ru