Кержаков и Аршавин проведут автограф-сессию перед матчем с "Динамо"
Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков и Андрей Аршавин 24 апреля проведут встречу с фанатами петербургского клуба.
Встреча с бывшими легендами пройдут на трибуне А и начнется в 19:30. Кержаков и Аршавин оставят отпечатки стоп для клубной Аллеи славы, а с 19:45 до 20:40 спортсмены раздадут афтографы всем желающим.
"Зенит" предупреждает, что время - ограничено!", - говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, что Кержаков являлся футболистом "Зенита" с 2010 по 2017 год.
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.
Матч начнется в 21:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13