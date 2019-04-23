Кержаков и Аршавин проведут автограф-сессию перед матчем с "Динамо"

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаковандрей аршавин

Кержаков и Аршавин проведут автограф-сессию перед матчем с "Динамо"

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков и Андрей Аршавин 24 апреля проведут встречу с фанатами петербургского клуба.

Встреча с бывшими легендами пройдут на трибуне А и начнется в 19:30. Кержаков и Аршавин оставят отпечатки стоп для клубной Аллеи славы, а с 19:45 до 20:40 спортсмены раздадут афтографы всем желающим.

"Зенит" предупреждает, что время - ограничено!", - говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что Кержаков являлся футболистом "Зенита" с 2010 по 2017 год.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

Матч начнется в 21:00 (мск).

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